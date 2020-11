Curtas-metragens de Jorge Jácome e Regina Pessoa nomeadas nos Prémios do Cinema Europeu

Os filmes "Past Perfect", de Jorge Jácome, e "Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias", de Regina Pessoa, foram hoje nomeados para os Prémios do Cinema Europeu, na categoria de melhor curta-metragem.

Os dois filmes competem com "All Cats are Grey in The Dark", de Lasse Linder, "Genius Loci", de Adrien Mérigeau, e "Sun Dog", de Dorian Jespers.

Na categoria principal, de melhor filme, estão nomeados "Another Round", de Thomas Vinterberg, "Berlin Alexanderplatz" (que tem no elenco o luso-guineense Welket Bungué), de Burhan Qurbani, "Corpus Christi", de Jan Komasa, "Martin Eden", de Pietro Marcello, "The Painted Bird", de Václav Marhoul, e "Undine", de Christian Petzold.

"Berlin Alexanderplatz" está também nomeado na categoria de melhor argumento.

"Past Perfect" de Jorge Jácome

"Past Perfect" deriva da peça de teatro "Antes", de Pedro Penim, na qual Jorge Jácome tinha trabalhado a componente visual. O realizador reescreveu o texto original, adaptando-o às suas interrogações pessoais e ao contexto cinematográfico.

"O texto original é uma conversa entre um dinossauro e um psicanalista. Neste filme removi isso, para ficar uma coisa mais dúbia, de onde é que vem esta conversa. O texto vai recuando na história, para tentar perceber o mal-estar do presente. Para saber de onde vem a origem da melancolia", explicou o realizador à Lusa em 2019.

A curta-metragem integrou nesse ano o festival de Berlim e tem tido um percurso com alguns prémios em cerca de 60 festivais de cinema onde já foi exibido.

"Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias" de Regina Pessoa

"Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias" é a mais recente animação da realizadora portuguesa Regina Pessoa, uma homenagem a um familiar - o tio Tomás - "um homem humilde e um pouco excêntrico, que teve uma vida simples e anónima".

O filme soma já vários prémios internacionais em países como Japão, França e Brasil. Em janeiro deste ano, venceu o prémio de Melhor Curta Metragem dos prémios Annie, considerados os 'Óscares' do cinema de animação.

Entre os 24 candidatos a uma nomeação de melhor curta-metragem dos prémios do cinema europeu estavam seis filmes portugueses: Os filmes de Jorge Jácome e Regina Pessoa, "Invisível Herói", de Cristèle Alves Meira, "A Mordida", de Pedro Neves Marques, "The Shift", de Laura Carreira, e "Nha Mila", de Denise Fernandes.