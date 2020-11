Disco de Rodrigo Costa Félix distinguido pela Songlines como um dos melhores do ano

"Foi uma honra enorme", diz Rodrigo Costa Félix à SIC a propósito da distinção do disco "Tempo" pela prestigiada revista britânica Songlines, uma referência na área da World Music.

A notícia foi inesperada para o fadista que, acrescenta, "Infelizmente, neste país, estamos habituados a ver as grandes editoras e agentes a controlar o mercado e isso fecha as portas a tantos outros artistas. Isto significa que, normalmente, este tipo de reconhecimento, em Portugal, fica vedado a quem não está no mainstream." O artista destaca o facto da Songlines ser uma referência mundial com conhecimento profundo do universo do fado e afirma que está "extremamente orgulhoso" do trabalho de todos os envolvidos no disco que foi feito com "muito amor e profundo respeito pela nossa música".

Recorde-se que "Tempo" foi editado em março, portanto, em altura de pandemia, e que Rodrigo Costa Félix decidiu seguir em frente com o novo trabalho... o que reforça o sentimento. "Neste momento, incrivelmente difícil para todos e, particularmente, para a comunidade artística, as boas notícias não abundam. Isto é um bálsamo, um estímulo extra para continuar a lutar, para continuar a acreditar no meu trabalho", refere e remata dizendo que o seu objetivo é "servir o fado de uma forma sincera" e não servir-se dele.

"Tempo" vai ser apresentado ao vivo no próximo dia 25 de novembro no Teatro Tivoli, em Lisboa.