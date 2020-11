Novo disco de Júlio Resende

O instrumento que Júlio Resende domina desde cedo, acordou o músico do sentimento provocado pela ausência dos palcos imposta pela pandemia. Um desafio que acabou por ser complementado em estúdio, acompanhado pelo ritmo da guitarra portuguesa. "Vira Mais Cinco – Para o Zeca", foi o primeiro tema conhecido do disco "Júlio Resende Fado Jazz Ensemble". Uma coleção de 9 músicas originais do pianista português que quis misturar fado e jazz numa junção inspirada em Zeca Afonso.