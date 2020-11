"Só eu escapei" no Teatro Aberto

Os medos, desejos previsões e saudades das personagens protagonizadas por Catarina Avelar, Lídia Franco, Márcia Breia e Maria Emília Correia , formam os diálogos escritos por Caryl Churchil há 4 anos, antes que a pandemia e outras personagens e momentos da história recente se tenham manifestado. Um texto que o encenador João Lourenço traduziu para o palco do Teatro Aberto, com a ajuda de um elenco que marcou a história do teatro nacional.