O "Sol Posto" dos Capitão Fausto

A longa-metragem com realização de Ricardo Oliveira mistura três atuações inéditas da banda portuguesa e vai ser exibida em simultâneo este sábado, em mais de 70 salas de cinema nacionais.

Desde Março que a música ao vivo dos Capitão Fausto se tem mantido confinada às salas e às paredes dos estúdios partilhados, á distância pela banda. Num ano em que foi possível fazer uma digressão...a pausa nos concertos devido à pandemia travou a ambição musical do quinteto de amigos, que quis dar a volta...e com a ajuda do realizador Ricardo Oliveira, criaram o filme-concerto "Sol Posto".

A escolha dos temas foi feita em sintonia com o tipo de imagem que a equipa e a banda queriam projetar nas mais de 70 telas de cinema que vão multiplicar a música dos Capitão Fausto por todo o país...num trabalho planeado para respeitar as características únicas de uma atuação ao vivo. Um trabalho preparado ao longo de 3 meses, captado em Melides durante 10 dias, para ver, apenas na noite de 20 de novembro nos cinemas nacionais