"O Pequeno Livro dos Medos" chegou ao teatro e há uma exposição no MAAT pensada no confinamento

"O Pequeno Livro dos Medos" é uma adaptação ao teatro da obra de Sérgio Godinho. O monólogo é interpretado por Elsa Galvão e está em cena no Centro Cultural Malaposta. Nas sugestões de cinema desta semana, João Lopes fala de "Gabriel e a Montanha", d'"O Adeus à Noite" e da homenagem do LEFFEST'20 a Paul Thomas Anderson. No cartaz, ainda o leilão de uma das pistolas usadas por Sean Connery no primeiro James Bond. E visitamos "Um Oásis ao Entardecer", uma exposição que está no MAAT e que foi idealizada durante o primeiro estado de emergência. A fechar, o videoclipe da música "E Mais Um Dia", de Tim.