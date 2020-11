"Verde, grande e peludo". O protagonista do novo livro de J.K.Rowling ilustrado por crianças

Mara e Lourenço têm 12 e 10 anos e fazem parte dos 34 vencedores do concurso de ilustração da versão portuguesa do novo livro de J. K. Rowling. Estivemos na casa deles e falamos com os pais que confessaram que o concurso - que durou entre 18 de agosto e 2 de outubro - serviu para tirar as crianças das tecnologias e distrair da realidade da pandemia.

Ao todo, foram cerca de 600 os desenhos que participaram no desafio lançado pela autora da saga Harry Potter.

Os direitos de autor de "O Ickabog" vão ser doados a projetos de auxílio a grupos particularmente afetados pela pandemia da COVID-19, no Reino Unido e internacionalmente, através da organização Volant.