"50% de lotação? Então vamos encher o resto com figuras!"

Assistimos ao ensaio de "Os Silvas", um espetáculo que convida à reflexão sobre as relações familiares perante os desafios provocados pela pandemia do novo coronavírus.



A peça marca a reabertura do Teatro Meridional, no Poço do Bispo, em Lisboa, que fechou as portas no início de março e aproveitou os últimos meses para fazer obras.

A encenação é de Miguel Seabra e a interpretação é de Catarina Rabaça, Emanuel Arada, Inês Vaz, Margarida Bento e Rafael Carvalho.



Quanto à lotação, tal como nas restantes salas de espetáculo do país, foi reduzida. Mas no caso do Teatro Meridional, a direção decidiu ocupar os lugares interditos com manequins para que o espaço pareça sempre "esgotado."