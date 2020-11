"A arte pública é agora mais importante que nunca"

É o primeiro trabalho do britânico D*Face em Lisboa. Fica perto da Gare do Oriente e foram precisos mais de 400 litros de tinta, 90 latas de spray e muita criatividade.

D*Face tem mais de 25 anos de experiência em arte urbana e foi o responsável pela primeira intervenção do festival MURO LX_2021. Uma iniciativa da Galeria de Arte Urbana, criada em 2008, para facilitar a ligação entre os artistas e a Câmara Municipal de Lisboa.

A pandemia obrigou ao adiamento de várias exposições que estão a regressar às galerias, como a mostra "That Awkward Moment Between Birth and Death", de Mário Belém, que está na Galeria Underdogs, até 19 de dezembro.