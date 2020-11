Arte urbana na pandemia e "Os Silvas" na reabertura do Teatro Meridional no Cartaz desta semana

A primeira obra do artista urbano britânico D*Face em Lisboa pode ser encontrada perto da Gare do Oriente. Ainda na capital, mas no Museu Nacional de Arte Antiga há uma exposição sobre "Guerreiros e Mártires" para conhecer até ao dia 28 de fevereiro. Damos um salto ao teatro, nomeadamente, ao Teatro Meridional onde "Os Silvas" entram em cena para dar início a uma nova temporada da sala. No cinema, João Lopes sugere "A Camareira", "O Melhor Ainda Está Para Vir" e o DVD de "Parasitas". No fecho do Cartaz, a notícia de que o "Rádio SBSR.FM Em Sintonia", o festival que se realiza a 18 e 19 de dezembro na Altice Arena, se associou à União Audiovisual e vai fazer uma recolha de alimentos não perecíveis. A apresentação do programa é da Cristiana Reis.