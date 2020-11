"Cantar os Reis" de Ovar é património imaterial

O "Cantar os Reis" de Ovar já faz parte do Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. A inscrição foi publicada, esta semana, no Diário da Républica. Todos os anos, cerca de 600 pessoas envolvem-se nesta tradição.

O "Cantar dos Reis” ou o “Cantar ao Menino”, tal como as “Janeiras”, são tradições seculares. As últimas celebram sobretudo a chegada de um ano novo. Nos reis, o cântico é de cariz religioso. No caso de Ovar, esta tradição tem características muito próprias.

Ovar tem 15 troupes de reis de adultos e 11 grupos infantis. Não vão sair à rua em janeiro devido à pandemia, mas a tradição será assinalada com algumas iniciativas publicas redimensionadas às regras da Direção-Geral da Saúde.