Assinala-se esta segunda-feira o Dia da Livraria e do Livreiro.

A "Ler Devagar" existe há mais de 20 anos, em Lisboa. Conheceu várias moradas, mas a mais recente é a que fica no LX Factory.

A adaptação à pandemia tem sido constante, mas com o número de visitantes a decair, o mesmo acontece com as vendas. As quebras já ultrapassam os 50%.

