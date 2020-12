Guterres lembra Eduardo Lourenço como uma "grande referência cultural e moral"

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou esta terça-feira que o ensaísta e conselheiro de Estado Eduardo Lourenço "é uma grande referência cultural e moral" da atualidade, definindo-o como um "humanista e europeísta empenhado e crítico".

Numa mensagem enviada à agência Lusa, o antigo primeiro-ministro de Portugal (1995/2002) começou por referir que não esquece "a amizade com o professor Eduardo Lourenço e os seus gestos de generosa solidariedade".

"É uma grande referência cultural e moral do nosso tempo. Toda a vida pensou Portugal, como realidade em que as raízes antigas se projetam num futuro de exigência, de abertura e de diálogo. Foi um humanista e um europeísta empenhado e crítico, preocupado com os egoísmos e a indiferença quanto à liberdade", salientou o secretário-geral das Nações Unidas.