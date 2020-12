Prémio Atores de Cinema da GDA triplica galardoados

A Fundação GDA irá atribuir este ano o Prémio Atores de Cinema a nove pessoas, o triplo de galardoados das edições anteriores, como "reforço do reconhecimento", num ano cultural marcado pela pandemia da covid-19, foi esta terça-feira anunciado.

O Prémio Atores de Cinema, criado em 2008 e atribuído entre pares, reconhece anualmente "o mérito e a excelência do trabalho de interpretação dos atores e atrizes" no cinema, em três categorias diferentes. Este ano, em cada uma das categorias haverá não um, mas três vencedores.

"Apesar do momento difícil que vivemos, não quisemos passar ao lado do trabalho prestado pelos atores portugueses: Pelo contrário, entendemos que este momento exige um reforço do seu reconhecimento e da visibilidade do seu mérito artístico", afirmou o diretor-geral da Fundação GDA, Mário Carneiro, em comunicado.