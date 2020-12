Lewis Capaldi é a nova confirmação do MEO Sudoeste. O escocês vai subir ao palco principal do festival no dia 4 de agosto.

O músico de Glasgow é autor de temas como "Bruises", "Someone You Loved" e "Before You Go".

Capaldi junta-se ao cartaz já composto por Bad Bunny, ProfJam, Major Lazer, blackbear, Meduza, Deejay Telio, Ozuna, Melim, timmy Trumpet e Bispo.

A 24ª edição do Meo Sudoeste está marcada de 3 a 7 de agosto, na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.