O novo projeto do Rock in Rio, "Atlântico" no teatro e um musical que vai chegar às escolas pela internet

Tim, Héber Marques, Carolina Deslandes, Agir e Bárbara Tinoco foram desafiados pelo Rock in Rio para gravarem juntos e num só dia o hino do novo projeto do festival. O tema foi, entretanto, apresentado numa transmissão pela internet. Da música, viajamos até ao teatro... primeiro com a peça "Atlântico" que está no Dona Maria II, em Lisboa e, depois, com um musical infantil que vai ser transmitido para escolas de todo o país através da internet. No cinema, João Lopes traz-nos cinco filme de Federico Fellini, um documentário sobre o mercado cinematográfico e "In The Mood For Love", de Wong Kar-Wai. No programa desta semana, ficamos também a saber que Lewis Capaldi se junta ao cartaz do Meo Sudoeste.