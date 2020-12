Nelson Évora estreia-se na dobragem de filmes de animação

Nelson Évora deu voz, pela primeira vez, a uma personagem de um filme de animação. O atleta português vai fazer parte do elenco que dobrou o filme “O Mundo Secreto dos Dragões” e que chega aos cinemas esta quinta-feira.

“Diverti-me imenso. Aprendi imenso. Adoro sair da minha zona de conforto e experimentar coisas novas. E a verdade é que dei por mim a rir-me muito. Tivemos que interromper algumas vezes porque as situações eram tão engraçada”, conta Nelson Évora.

A voz é quase irreconhecível, mas a experiência fica para a memória. As gravações do filme decorreram no contexto de pandemia, com todos os cuidados que a situação exige. O filme é inspirado na obra “O Mundo dos Dragões”, da escritora alemã Cornélia Funke.