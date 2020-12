A música que juntou Fernando Daniel e Agir, David Bowie chegou ao espaço e o que esperar do cinema para 2021

Fernando Daniel e Agir gravaram um tema juntos, pela primeira vez. A música "Sem Ti" foi escrita e composta antes da chegada da pandemia. Para homenagear David Bowie, o Reino Unido criou uma série de moedas com a cara do músico britânico...e uma delas foi lançada para o espaço. A indústria do cinema está a adaptar-se aos tempos em que vivemos e, no próximo ano, filmes como "Matrix 4", a animação "Tom & Jerry" ou o remake de "Dune", vão ser estreados nas salas de cinema e em simultâneo na plataforma de streaming HBO Max. Fique ainda com as sugestões de cinema para esta semana feitas pelo nosso crítico, João Lopes. A apresentação é da Cristiana Reis.