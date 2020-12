JP Coimbra edita disco de estreia em nome próprio

O objetivo central do VIBRA foi combinar a plasticidade dos espaços públicos e as suas inerentes características acústicas na composição das peças musicais, criando autênticos "retratos sonoros" desses locais.



O projeto foi gravado na Casa da Música do Porto, na Estação de Metro do Marquês, na Fundação de Serralves, no rio subterrâneo “Rio de Vila” por baixo da Rua Mouzinho da Silveira. Todo o processo de gravação foi captado pelo realizador Vasco Mendes e, será disponibilizado em formato documentário, no início de 2021.



O disco VIBRA já está disponível em todas as plataformas digitais (em exclusivo para o território português) e também no formato físico em lojas especializadas.



O universo musical de VIBRA vai ser apresentado no próximo dia 17 de dezembro na Sala 2 da Casa da Música, às 19:00.