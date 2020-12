Filme "Berlin Alexanderplatz" abrirá mostra Kino em janeiro em Lisboa

O filme "Berlin Alexanderplatz", do realizador Burhan Qurbani, abrirá em janeiro a 18.ª Kino - Mostra de Cinema de Expressão Alemã, que decorrerá no Cinema São Jorge, em Lisboa, e também 'online', foi hoje anunciado.

"Berlin Alexanderplatz", que teve estreia mundial em fevereiro, no festival de Berlim, é protagonizado pelo ator luso-guineense Welket Bungué, no papel de Francis, um refugiado que chega à Europa depois de um violento naufrágio.

O filme é inspirado num romance escrito em 1929 por Alfred Döblin, e valeu a Welket Bungué, em novembro, o prémio de melhor ator no Festival Internacional de Cinema de Estocolmo.

Em fevereiro, quando passou em Berlim, Bungé contou à agência Lusa que este filme se "debate muito com as estruturas que imperam no continente europeu e que filtram a entrada de pessoas, mesmo quando estão a fugir de situações de guerra".

"É também retratada a promiscuidade associada ao asilo e que, embora seja do conhecimento global, é uma temática que ainda não está esgotada", disse o ator e realizador, que vive em Berlim.

A 18.ª edição da mostra Kino está marcada de 21 a 27 de janeiro, com uma seleção de longas-metragens provenientes da Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo, grande parte das quais exibidas em festivais internacionais.

Os filmes escolhidos "têm em comum uma forte componente política e social, assim como um foco temático em torno do conceito de 'pertença', mostrando novas perspetivas sobre a construção de identidade", afirma a curadoria da mostra Kino.

Da programação hoje anunciada fazem parte, entre outros, o 'western' sul-africano "Flatland", de Jenna Cato Bass, produzido no Luxemburgo, "My little sister", da dupla suíça Stéphanie Chuat e Véronique Reymond, e a comédia "Stroke of luck", de Peter Payer.

Serão ainda mostrados vários documentários, entre os quais "Becoming black", de Ines Johnson-Spain.

Os filmes serão exibidos no Cinema São Jorge, em Lisboa, e também em 'streaming', através da plataforma de cinema independente Filmin.

A Kino - Mostra de Cinema de Expressão Alemã - cuja programação completa será revelada nas próximas semanas - é uma iniciativa do Instituto Goethe em Portugal.