"Não há nenhum drama em escrever sobre um idiota"

"O amanhecer de uma Nova Era" junta-se a uma lista de mais de 30 livros editados por um dos escritores mais bem sucedidos do mundo. A nova obra volta a levar os leitores para a localidade de Kingsbridge, desta vez para um período de transição na Idade Média.

A ideia para a história do "Amanhecer de uma Nova Era" já estava na mente de Ken Follett na última visita do autor a Portugal. Três anos depois, a pandemia impediu que o autor britânico voltasse a encontrar os leitores portugueses, mas chegaram as palavras e histórias do escritor chegaram na forma de um novo livro.

As palavras de Ken Follett já traduzidas para televisão em 2010 na minisérie "Pilares da Terra", voltam a focar-se na idade média. É um imaginário alargado no livro "O Amanhecer de uma Nova Era" a partir da cidade de Kingsbridge, onde Ken Follett descreve o percurso de três personagens irreverentes perante as normas de uma sociedade em mudança.