Vocalista da banda Roupa Nova morre aos 68 anos

Paulinho, o vocalista da banda brasileira Roupa Nova, morreu esta segunda-feira à noite, aos 68 anos, na sequência da covid-19.

O músico estava internado nos cuidados intensivos no Hospital Copa D'or, no Rio de Janeiro. Apesar de o hospital não estar autorizado a divulgar mais detalhes sobre a morte de Paulo César Santos, a notícia foi confirmada pela assessora de imprensa da banda. Em declarações ao G1 avançou que Paulinho "já não estava infetado [com coronavírus] , porém, na sequência do vírus, outros fatores complicaram".

O músico foi diagnosticado com covid-19, há cerca de um mês, quando ainda estava a recuperar de um transplante de medula óssea feito em setembro.

Também a banda prestou uma homenagem na página de Instagram, onde dá conta que Paulinho "teve uma paragem cardiorrespiratória, que levou à paragem dos órgãos".

Paulinho tinha dois filhos, também eles músicos, Pepê, baterista da banda Jamz, que ficou conhecida num programa de televisão brasileiro e a cantora Twigg.