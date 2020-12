O movimento "Cria-te" entregou esta tarde mais de 100 computadores à "Helpo", uma instituição de apoio à infância em vários países.



Ao todo, a iniciativa do Rock in Rio e da Galp doou 110 computadores à "Helpo", que se especializou no desenvolvimento de programas de apoio a crianças da Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Portugal.

Foi a última doação do ano do movimento que distribuiu quase 1.200 computadores desde abril a crianças de todo o país.