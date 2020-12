Beethoven nasceu há 250 anos

Foi um dos maiores compositores de sempre com uma obra que continua a ser uma referência para milhões de pessoas como a pianista Alice Sara Ott, que participou numa banda desenhada sobre a vida de Beethoven. A violinista Ezinma e o compositor Max Richter também se juntaram à homenagem de 144 páginas criada por mais de uma dezena de artistas ...a um músico que se mantém atual. As composições de Beethoven continuam a ser ouvidas em mais de mil e 500 filmes e séries. De acordo com um estudo da revista Bachtrack, só em 2019, Beethoven inspirou 13% de todos os concertos de música clássica no mundo que tem recordado o aniversário de Beethoven ao longo de 2020