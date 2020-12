As Galerias de Arte em altura de pandemia e os 250 anos de Beethoven no Cartaz

As Galerias de Arte em altura de Pandemia com quebras de vendas e de visitas, os Teatros na zona de West End, em Londres, voltaram a fechar numa altura em que a capital britânica voltou às restrições máximas, as sugestões de cinema de João Lopes, o programa da cultura que foi apresentado para mostrar "aquilo que somos" em Portugal, à União Europeia e os 250 anos de Beethoven no Cartaz desta semana. A apresentação é de André Pacheco.