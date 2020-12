Ministério da Cultura cria grupo de trabalho para planear festivais e espetáculos de música em 2021

O Ministério da Cultura vai criar um grupo de trabalho, já no próximo mês, para encontrar as melhores soluções para a realização de festivais e espectáculos de música ao vivo durante o próximo ano.

Vão fazer parte do grupo entidades representativas do setor como associações de produtores, organizadores ou técnicos.

As reuniões com o ministério de Graça Fonseca vão ser mensais e vão incluir membros da Direção-Geral da Saúde.

Fonte do Ministério da Cultura garantiu à SIC que o planeamento do ano de 2021 vai ser feito com a saúde pública como o centro das prioridades.

Venda de bilhetes para espetáculos com quebras superiores a 80%

Duas das principais plataformas de venda de bilhetes para espetáculos, em Portugal, registaram quebras superiores a 80 por cento, nas suas vendas, devido à pandemia de covid-19, e uma perda de faturação entre 78% e 90%.

"Números dramáticos e preocupantes", disseram à agência Lusa responsáveis da Ticket Line, a primeira operadora de bilhética a surgir em Portugal, que soma 21 anos de atividade, e da BlueTicket, com uma plataforma de 'eTicketing' que remonta a 2008.

Entre março deste ano, quando foi declarado o primeiro estado de emergência, em Portugal, por causa da pandemia de covid-19, e o passado mês de novembro, a Ticket Line obteve uma receita de bilheteira de 5,312 milhões de euros, o que equivale a uma quebra de 90%, em relação aos 50,690 milhões de euros, obtidos em igual período (março a novembro) de 2019.

Quanto ao total de bilhetes vendidos, entre março e novembro deste ano, atingiram a casa de 643 mil, enquanto no mesmo período do ano passado foram vendidos mais de 3,964 milhões, o que representa uma quebra de 84%.

Incluindo os primeiros dois meses e meio do ano, ainda sem impacto da pandemia, as perdas em relação ao ano passado mantém uma ordem de grandeza superior a 70%.