"Queria escrever sobre o contexto do fascismo italiano e das leis raciais de 1938"

Desde o século 15 que a prosperidade dos Judeus em Pitigliano mereceu a alcunha de Pequena Jerusalém à pequena cidade da região da Toscana em Itália.

Com o passar dos anos esse sucesso foi contestado. seja pela poderosa família Medici ou pela própria população...até à chegada do século XX e da campanha anti-semita dos anos 30 que culminou com a instituição das Leis Raciais no país em 1938.

Foi nesse contexto que João Pinto Coelho se inspirou para escrever "Um tempo a fingir" sustentado por uma realidade conhecida pelo escritor que criou a ficção do novo romance protagonizado por uma judia rebelde chamada Annina, na Itália de Mussolini.