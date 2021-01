José Cid canta em homenagem a Carlos do Carmo: "Por morrer uma andorinha, não se acaba a primavera"

José Cid recorda o amigo Carlos do Carmo, que faleceu esta sexta-feira de manhã no hospital de Santa Maria, em Lisboa. O músico recordou as últimas conversas "muito grandes e muito interessantes" com o fadista de 81 anos que, segundo diz, tinha um humor incrível.

"A minha história com o Carlos do Carmos é uma história de vida", confessou, numa entrevista à SIC Notícias.

Depois de recordar Carlos do Carmo, José Cid cantou em homenagem ao colega.