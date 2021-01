As sugestões de cinema de João Lopes

Esta semana, João Lopes fala-nos sobre "Sibéria", o filme no qual Abel Ferrara dirige Willem Dafoe pela sexta vez. Recorda o clássico "Apocalypse Now", de Francis Ford Coppola e faz uma "Viagem a Tóquio", a propósito do livro que foi editado sobre o mestre japonês Yasujiro Ozu.