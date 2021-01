"Madalena", o espetáculo que quer normalizar o tema da morte

A diretora artística do espetáculo, Sara de Castro, explicou, em entrevista à SIC, que a peça de teatro pretende reivindicar o "contacto com o corpo morto, como parte fundamental do luto."

Um dos objetivos principais é normalizar o tema da morte de forma a torná-lo "mais leve de suportar". Um tema que tem uma ampla ressonância nos dias de hoje, tendo em conta as mudanças provocadas pela pandemia.

O espetáculo questiona ainda a figura simbólica de Maria Madalena.

É interpretado por Ana Brandão, Carla Galvão, Crista Alfaiate, Madalena Almeida, Paula Só, Cuca M. Pires.

Tem ainda um coro composto por participantes do projeto Primeira Vez.

"Madalena" está no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, até 10 de janeiro.