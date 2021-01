"Sexo e a Cidade” está de volta com nova série

Três das quatro protagonistas de "Sexo e a Cidade" vão reunir-se para uma nova série, que vai acompanhar as mesmas personagens do famoso programa que foi ao ar entre a 1998 e 2004.

A nova série terá 10 episódios, de meia hora cada um, e vai trazer de volta Sarah Jessica Parker ao papel de Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon como Miranda Hobbes e Kristin Davis, que deu vida a Charlotte York.

KEVORK DJANSEZIAN

De acordo com a HBO, citada pela agência Reuters, a nova série terá o nome de "And Just Like That" e começará a ser produzida no final da primavera.

"Cresci com estas personagens e mal posso esperar para ver como a sua história se desenvolveu neste novo capítulo, com honestidade, pungência, humor e a amada cidade que sempre as definiu", disse Sarah Aubrey, chefe do departamento de conteúdo original da HBO Max.

Kim Cattrall, que interpretou Samantha Jones em "Sexo e a Cidade", está fora do elenco, mas o serviço de streaming não adiantou os motivos que levaram a atriz a não estar presente na nova série.