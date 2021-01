"É absolutamente necessário ao ser humano ter arte"

"Yerma" e "A Destruição de Sodona" fazem parte da Trilogia Dramática da Terra Espanhola, escrita pelo poeta e dramaturgo espanhol Frederico Garcia Lorca. António Pires adaptou a única página existente de "A Destruição de Sodona" e criou o primeiro espetáculo da trilogia, que vai ser exibido na Galeria Graça Brandão em Lisboa. Já "Yerma", que conta a história de uma mulher estéril, vai estrear dia 13 de janeiro, no Teatro do Bairro. Devido ao possível novo confinamento, o encenador encontrou uma alternativa ao cancelamento das peças. "Yerma" e "A Destruição de Sodoma" vão ser transmitidas no Facebook do Teatro do Bairro.