Atriz Jessica Campbell morre aos 38 anos

A atriz Jessica Campbell morreu aos 38 anos, informou a família.

A morte ocorreu a 29 de dezembro, mas a notícia apenas foi tornada pública pela família esta semana.

Jessica Campbell, que era atualmente naturopata, perdeu os sentidos na sua clínica, no estado norte-americano do Oregon, e foi de imediato socorrida, mas sem sucesso. As causas da morte são ainda desconhecidas.

A atriz ficou conhecida pelos papéis no filme "Election" e na série "Freaks and Geeks".

Uma prima da atriz criou entretanto uma página na plataforma GoFundMe, que visa angariar fundos para o funeral e garantir o sustento do seu filho, de 10 anos.

A meta eram 20 mil dólares, mas já foram angariados mais de 34 mil.