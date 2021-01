Retratos de carreiras "em suspenso"

A história de João Resende e do "Café Klandestino" junto ao largo do intendente em Lisboa foi uma entre muitas...postas em suspenso pelos efeitos da pandemia. O projeto que se instalou aqui em 2018, nasceu de uma paixão por cocktails que acabou por se concretizar no sucesso em várias competições. Uma realidade distante da atual, captada pela lente da fotógrafa Inês Ventura