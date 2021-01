Atriz Daniela Ruah estreia-se na realização "de forma criativa" para contornar pandemia

A atriz portuguesa Daniela Ruah estreou-se na realização ao comandar as câmaras no 11.º episódio da atual temporada de "Investigação Criminal: Los Angeles", cujas gravações terminam hoje na cidade mais afetada pela pandemia de covid-19, nos Estados Unidos.

Ruah explicou que os guiões tiveram de ser adaptados à realidade da covid-19, e a quantidade de pessoas em cada cena é muito menor do que antes, já não havendo cenas em que todo o elenco esteja presente.

Sendo desafiante, Ruah também considerou que estes limites podem ser úteis para uma principiante. "Estando a realizar pela primeira vez é interessante, porque tenho muitos parâmetros com que trabalhar, o que me ajuda".

O episódio n.º 11 da 12.ª temporada da série, gravado ao longo de sete dias, em Los Angeles, e que hoje termina a rodagem, vai estrear-se em televisão no dia 21 de fevereiro. Em Portugal, este episódio deverá ser exibido pela primeira vez a meio de março, no canal Fox, numa noite de quinta-feira.

"Sinto um grande entusiasmo e só mesmo pela preparação sei que estou a adorar", afirmou Daniela Ruah, citando as realizadoras Yangzom Brauen e Tawnia McKiernan com mentoras neste processo.

Apesar de dizer que "não trocaria uma carreira pela outra", a atriz indicou que esta é uma via criativa que gostaria de continuar a explorar, tanto nos Estados Unidos como possivelmente em Portugal.

Alguma coisa mudou nos últimos anos e Daniela Ruah sentiu-se preparada para avançar, navegando também na onda de abertura que se produziu em Hollywood.

Além disso, não sabendo qual a longevidade de "Investigação Criminal: Los Angeles", Daniela Ruah considerou que precisava de agarrar a oportunidade de realizar um episódio na série que protagoniza, e da qual já conhece a linguagem.

Daniela Ruah sublinhou também a importância da parceria com o seu marido, o duplo David Paul Olsen, que também entrará no episódio que está a realizar.

"Eu não posso realizar um episódio e trabalhar as horas que trabalho, se o meu marido não faz parte 100% desse processo", disse. "Ele toma conta dos miúdos, ele cozinha, ele faz tudo o que precisa de fazer, cancela os planos dele para acomodar os meus planos de realização, porque me apoia a 100%".

Apesar de estar a ser gravada em plena pandemia, a 12.ª temporada não inclui o novo coronavírus na trama.

"Se alguém quer desligar do mundo e ver uma coisa que entretém, não quer estar a desligar as notícias e depois ver personagens fictícias a usar máscaras e a lidar com a pandemia na televisão", continuou.

Esta ideia de "comida de conforto" é, segundo a atriz, um dos segredos para a longevidade e sucesso da série, que está no ar desde 2009.

"É 'comida de conforto' porque os bons ganham sempre no fim. É raro nós não ganharmos no fim, e as pessoas sentem conforto nisso, especialmente vivendo numa época social, política e económica, a pandemia", disse. "Dentro do furacão que é a vida normal, nós trazemos conforto em dizer: 'os bons vão ganhar no fim, não se preocupem'".