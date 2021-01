Novo filme de Anne Hathaway foi gravado durante a pandemia

O filme conta a história de Linda e Paxton, um casal em separação que se vê obrigado a ficar em casa devido à pandemia. Os planos são alterados e surge um novo trabalho: recuperar um diamante de umas das joalharias mais luxuosas do mundo. O filme, protagonizado Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor, foi escrito por Steven Knight ("Promessas Perigosas", "Locke" e "Peaky Blinders") e realizado por Doug Liman ("Identidade Desconhecida", "Mr. e Mrs. Smith", "No Limite do Amanhã"). Está disponível na plataforma de streaming HBO Max.