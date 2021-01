A atriz portuguesa que foi considerada uma "Shooting Star"

Estreou-se no cinema aos 15 anos. Este ano, é um dos nomes escolhidos para integrar o "Shooting Stars", o programa de Berlim que tem como objetivo divulgar os novos talentos europeus da área da representação. Alba Baptista foi a convidada desta semana do Cartaz Cultural onde falou, também, sobre a experiência de ter sido protagonista da série da Netflix "Warrior Nun" e sobre o impacto da pandemia no cinema.