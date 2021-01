Livrarias em crise voltam a fechar

É mais um problema para um setor que não acredita que as medidas de apoio às livrarias sejam suficientes para enfrentar os prejuízos causados pelos efeitos da pandemia com um novo confinamento. Ainda não há dados precisos sobre o aumento das vendas de livros online no mercado nacional, mas a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros estima que represe, apenas, entre 10 e 12% de todas as vendas de 2020.