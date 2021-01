A REVolução dos Gift, uma revista para crianças e Madonna chegou à Opto

No programa desta semana, abrimos com os Gift que lançaram uma aplicação. Chama-se REV e reúne todo o trabalho da banda. Seguimos para uma publicação para crianças. A revista "dois pontos" foi lançada há um ano e tem enfrentado vários desafios num ano dominado pelo impacto da pandemia, mas começa 2021 com esperança. Já chegou à Opto o documentário biográfico "Loucos por Madonna", que desvenda a vida de uma das artistas mais influentes do mundo. Nas sugestões de cinema, João Lopes fala de "Na Praça Pública", de "Fugiu Um Condenado À Morte" e "Olé, Olé, Olé", sobre as memórias dos Rolling Stones na América Latina.