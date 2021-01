Museu Rainha Sofia mostra novidades sobre "Guernica"

A página "Repensar Guernica, História e Conflito no século XX" foi criada há 3 anos pelo museu Reina Sofia, em Madrid. Foi agora atualizado com mais de 200 documentos e duas novas secções.

O projeto tem como objetivo de estudar o quadro de Pablo Picasso através de diferentes abordagens, metodologias e ferramentas.

Desde de que foi criado o projeto já teve mais de 1,5 milhões de visitas e já foi reconhecido nos Prémios Webby, da Academia Internacional de Artes e Ciências Digitais.

"Guernica" é uma das obras mais reconhecidas de Pablo Picasso. A pintura a óleo sobre tela, com quase 3 metros e meio de altura e mais de 7 metros e meio de largura, mostra os horrores do bombardeamento à cidade basca de Guernica, por aviões alemães do regime nazi, apoiado pelo ditador Francisco Franco, a 26 de abril de 1937, durante a Guerra Civil de Espanha.