Montras das lojas de Praga transformadas em palcos

O objetivo foi chamar a atenção para as artes e para a situação complicada em que as lojas se encontram, devido às restrições relacionadas com a Covid-19. Antes da pandemia, 82% da receita da companhia "Cirk La Putyka" vinha da venda de bilhetes. Com esta ação, receberam doações do público que assistiu presencialmente e através da internet.