A Lisbonweek é dedicada a Alcântara

Devido ao novo confinamento, as atividades presenciais da Lisbonweek migraram para o digital. O Pilar 7 da Ponte 25 de Abril, o Herbário do Instituto Superior de Agronomia ou o Palácio Burnay podem ser explorados virtualmente. A programação da Lisbonweek conta também com o podcast "Histórias de Al-Qantara", várias entrevistas e workshops.

Xana Nunes, curadora da Lisbonweek, diz que a plataforma vai "continuar a ativar a cidade, o património e a cultura de 15 em 15 dias, mesmo quando terminar a dedicação à junta de freguesia de Alcântara."

Descobrir o bairro de Alcântara é agora possível através do site e nas redes sociais da Lisbonweek.