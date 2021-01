"É responsabilidade dos artistas acrescentar algo bom na vida do público"

A companhia "Ai!aDança" criou um espetáculo dedicado a coreógrafos e bailarinos.

As bailarinas de dança contemporânea e flamenco participam no espetáculo a partir de casa. A música e a comédia também vão fazer parte d'"A Paixão pela Dança". São vários os artistas confirmados: Liliana Martins no Fado & Dança, Marcelo Costa no Fado, Victor Santos no Piano & Voz, Rita Rice na Voz & Ukulele, Carlos Moura no Stand Up Comedy, Cris Aysel na Dança Oriental e Cuadro Flamenco Companhia de Dança Espanhola.

O espetáculo é transmitido a 30 de janeiro na plataforma Ticketline Live Stage.