Uma pintura a óleo, do mestre renascentista Sandro Botticelli foi vendida por cerca de 76 milhões de euros. "Retrato de jovem a segurar um medalhão" tem mais de 500 anos e, no leilão da Sotheby's, atingiu os 92 milhões de dólares, o valor mais alto de sempre para uma obra do pintor italiano.

Apesar de não estar datada, estima-se que seja da segunda metade do século XV. Botticelli, autor de obras como "O Nascimento de Vénus" e "Primavera" morreu em 1510, aos 65 anos.