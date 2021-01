Breakdance como modalidade de emancipação no Afeganistão

Manizha Talash tem 18 anos e foi a primeira rapariga a entrar para um clube de breakdance formado em Cabul, no Afeganistão.

Por lá, ainda há pouco mais de 20 anos as mulheres não conseguiam nem estudar nem sair de casa sem a autorização e o acompanhamento de um homem.

O breakdance foi confirmado, no final do ano passado, como modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, nos quais Manizha e o clube esperam poder vir a participar.