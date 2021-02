70 filmes para um: Festival de Cinema de Gotemburgo isolou uma pessoa numa ilha desabitada

A enfermeira Lisa Enroth foi escolhida entre 12 mil candidaturas, de 45 países, para assistir a estreias de filmes sozinha, isolada numa ilha desabitada no sudoeste da Suécia.

O desafio é permanecer nesta ilha durante sete dias a ver filmes e a apreciar a beleza da natural. Sem ter acesso ao telemóvel, a enfermeira vai poder assistir à estreia de 70 filmes que irão também ser transmitidos online para a população sueca.

É neste conceito alternativo que a edição número 44 do festival de Gotemburgo encontrou uma solução para se realizar. Entre os filmes a concurso, está também um português: "O Último Banho" de David Bonneville.

As aventuras de Lisa Enroth podem ser acompanhadas no site do Festival de Cinema de Gotemburgo, onde todos os dias é publicado um diário em vídeo.