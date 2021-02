Ator de "Saved by the Bell" Dustin Diamond morre aos 44 anos 

O ator Dustin Diamond, da série "Saved by the Bell", morreu na segunda-feira, aos 44 anos, após lutar contra um cancro durante várias semanas.

A notícia foi avançada pelo porta-voz do ator norte-americano, Roger Paul:

"O Dustin não sofreu. Ele não teve de ficar deitado submerso em dor. Por isto, estamos gratos."

De acordo com a agência Associated Press, o ator, que ficou mais conhecido pelo papel de Screech, na série da década de 90, foi hospitalizado em janeiro, na Flórida. Mais tarde, foi revelado que tinha cancro, um carcinoma.

"Saved by the Bell" ("Já Tocou", na tradução portuguesa) esteve no ar entre 1989 e 1993 e contou com várias séries relacionadas: Saved by the Bell: The College Years," "Good Morning, Miss Bliss" e "Saved by the Bell: The New Class", nas quais Dustin participou.

Uma sequela foi lançada no ano passado, com vários atores do elenco original, mas Dustin não foi incluído.

Para além da série, o ator participou em vários "reality shows", como "Celebrity Fit Club," "The Weakest Link" e "Celebrity Boxing 2". Em 2013, entrou no "Big Brother Celebridades".