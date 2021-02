Já são conhecidos os nomeados para os prémios SAG

Já são conhecidos os nomeados para os prémios do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos.

Nas categorias de cinema, os filmes "Ma Rainey: A Mãe do Blues", "Da 5 Bloods: Irmãos de Armas", "Minari" e os "Os 7 de Chicago" foram os mais indicados.

Um dia depois de serem conhecidos os nomeados para os Globos de Ouro, o Sindicato dos Atores dos Estados Unidos destacou as séries "The Crown", Ozark e "Schitt's Creek" com mais nomeações nas categorias de televisão.

O ator Chadwick Boseman falecido há cinco meses recebeu quatro nomeações a título póstumo.