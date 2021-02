Museus em Itália reabrem ao público

No primeiro dia de fevereiro, o Coliseu de Roma reabriu com um concerto de música clássica dos alunos do Conservatório de Santa Cecília.

Os Museus do Vaticano aproveitaram os quase três meses de encerramento para realizar obras de manutenção e renovação. O número de visitantes destes museus diminuiu drasticamente em 2020, com apenas 1 milhão e 300 mil visitantes contra os quase 7 milhões de 2019.