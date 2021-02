Biblioteca de Aveiro entrega livros ao domicílio

Ao projeto deram o título de "Saio da estante e vou ter contigo num instante."

E num instante, chegam à porta de quem quer recebê-los.

Confinados, os leitores, e confinados os livros, aproximam-se uns dos outros em tempo de pandemia.

Os livros ou discos, revistas ou jogos, CDs ou DVDs, saem da biblioteca de Aveiro por reserva, feita através do catálogo online.

Nos primeiros 4 dias já foram feitas mais de 100 requisições para entregas em casa.

O "Saio da estante e vou ter contigo num instante" já existia, mas só para entregas no centro da cidade e num bairro social.

Desde que começou este novo confinamento, passa a levar livros ao domicílio em toda a área do concelho de Aveiro, mediante marcação prévia.

Quem vive em Aveiro, pode consultar o catálogo online, reservar os livros por email ou por telefone.